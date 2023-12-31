الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم الأحد، التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن عدد المتسابقين بالتصفيات النهائية هو 45 متسابقا، يتنافسون في الفروع المختلفة للمسابقة، وذلك للوصول إلي المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي تقام فاعلياتها في فبراير القادم من عام 2024.

وتشكلت لجنة التحكيم اليوم من الدكتور منهاج من طاجاجستان، والدكتور عثمان من مالي، والدكتور رمضان صيام عضو لجنة مراجعة المصحف بالازهر الشريف، والدكتور محمد علي مدير شئون القران، وشهدت المنافسات حالة من الحماس والإرادة للفوز بجائزة المسابقة الدولية، وظهر خلال فاعليات التصفيات النهائية الكثير من الأصوات الحسنة الحافظة للقرآن بالأحكام والقراءات المختلفة.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام في دورتها السابعة من 2 إلى 6 فبراير، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور، ويشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة، وقد شارك في التصفيات أكثر من 1700 متسابق، ووصل للتصفيات النهائية 45، ويتم تأهيل 4 من بينهم للمسابقة الدولية، ويجري تكريم الثلاثة الأوائل في كل فرع.

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بورسعيد مسابقة الابتهال الديني القرآن الكريم دولية

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