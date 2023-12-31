الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: وضع الحلول الجذرية لمشكلة الطفح المتكرر بمناطق حى شرق المدينة

حي شرق
حي شرق

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم وضع الحلول الجذرية لإحدى أبرز المشاكل المتراكمة بمناطق حي شرق المدينة، والمتمثلة فى الطفح المتكرر للصرف الصحي، حيث سيتم تنفيذ مشروع خط انحدار موازٍ لمصرف السيل بطول 2 كم وبقطر 700 مللي وبتكلفة 22 مليون جنيه، ليمتد من محطة الناصرية إلى محطة الجوزيرة بما سيسهم في خدمة أكثر من 100 ألف نسمة من أهالي مناطق الناصرية والحكروب والجوزيرة، وذلك بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقيادة المهندس عبدالصبور الراوي القائم بأعمال رئيس الشركة، ومديرية الري بقيادة المهندس محمد علي رئيس الإدارة المركزية، وبإشراف من اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد بالمحافظة. 

جاء ذلك تجاوبًا مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بكافة أنحاء المحافظة. 

وأوضح محافظ أسوان أنه تم عمل الرفع المساحي للمنطقة، وجارٍ التنسيق مع المرافق لعمل الجسات وتشوين الخامات لبدء الأعمال بهذا المشروع الحيوي، الذي سيعمل على القضاء على كافة المشاكل التي كان يسببها الخط القديم القائم بقطر 315 مللي، وهو الذي يتكامل مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها مناطق حي شرق المدينة من خلال تنفيذ مشروعات تحسين مياه الشرب بواسطة المعونة السويسرية، وكذا تغطية مصرف السيل للارتقاء بمستوى الخدمات والشكل الجمالي والحضاري لأهالي هذه المناطق المختلفة. 

محافظ أسوان الصرف الصحي الطفح المتكرر المشاكل المتكررة حي شرق

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