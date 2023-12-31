الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أثارت الجدل وتصدرت محركات البحث على جوجل.. من هي الفنانة داليا شوقي؟

داليا شوقى
داليا شوقى

تصدرت الفنانة داليا شوقي محركات البحث الأولى على جوجل وذلك عقب اعتذارها عن مسلسل “وبينا ميعاد 2”، وقد تألقت داليا شوقي خلال الشهور الماضية في مسلسل سفاح الجيزة حيث قامت بدور زوجة السفاح، في هذا السياق وبالتزامن مع البحث عنها ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنها خلال السطور المقبلة. 

داليا شوقي قد تألقت مع الفنان أحمد فهمي في دور لها خلال مسلسل سفاح الجيزة الذي أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا خلال أول عام 2023، وداليا شوقي هي ممثلة مصرية من أسرة فنية فهي ابنة الفنانة منال الفطاطري وشقيقة الفنانة الشابة بسنت شوقي.

داليا شوقي تخرجت في الجامعة الأمريكية حيث درست تخصص التسويق والمسرح، اشتركت في عدة أعمال مسرحية، على المسرح الكبير بالجامعة الأمريكية منها مسرحية (دقة بدقة)، كما شاركت أيضًا بعدة أعمال مسرحية على مسارح الهناجر والهوسابير.

هذه لم تكن المرة الأولى التى تثير فيها داليا شوقى الجدل فقد تألقت داليا شوقي في الصورلها خلال الفترات الماضية  بإطلالة جريئة وتعرضت للعديد ن الهجوم بسبب بطانة الفستان، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل أتسم بصيحة الكمم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وقد أثارت بطانة التصميم جدلا.

أكملت داليا شوقي إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم باللون الأبيض، كما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا شوقي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

جدير بالذكر أنه قد وقع اختيار المخرج هاني كمال على الفنانة الشابة أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب لتستكمل شخصية الفنانة داليا شوقى في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد" بطولة صبري فواز وشيرين رضا، المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من تأليف وإخراج هانى كمال.

أخبار التريند اعتذار الفنانة داليا شوقي عن الجزء الثاني لـ وبينا ميعاد الفنانة داليا شوقي الفنانة الشابة داليا شوقي تصدرت التريند سر اعتذار الفنانة داليا شوقي عن الجزء الثاني لـ وبينا ميعاد

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