الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: انضمام مصر إلى مجموعة بريكس مكسب كبير للاقتصاد

الكاتب الصحفي صلاح
الكاتب الصحفي صلاح مغاوري

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مكسب كبير للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه بداية من الغد ستكون الدولة المصرية عضوًا أساسيًا فيها.

وأضاف مغاوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بريكس هي مجموعة اقتصادية مهمة وتجمع واحدة من أهم 5 دول في اقتصادات العالم، وعندما أنشئت ضمت البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وتتحكم في ربع اقتصاد العالم. 

كما أشار إلى أنه بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس مع دول أخرى سيكون عدد دول بريكس 11 دولة بدلًا من الخمسة الذين أسسوا المجموعة، لافتًا إلى أنّ بعض المنضمين إلى المجموعة أشاروا إلى إمكانية تغيير اسم بريكس إلى بريكس بلاس، بحيث يتم الاحتفاظ بالاسم الأصلي لأنه علامة مميزة جدًا.

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