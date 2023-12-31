الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا رفض وزير الدفاع الإسرائيلى حضور مؤتمر مشترك مع نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت وعضو حكومة الطوارئ المعروفة اختصارا بـ"كابينيت الحرب" المشاركة في مؤتمر صحفي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو؛ ما اضطره لعقده مُنفردًا.

وقال نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة ستستمر شهورًا طويلة حتى تحقق هدفها المتمثل في القضاء على حركة "حماس" وإطلاق سراح جميع الأسرى في قبضة المقاومة في القطاع.

وزعم نتنياهو تحقيق نجاحات كبيرة لكنه قال إن الأثمان موجعة، وأضاف: "هناك ضغوط دولية من أجل وقف الحرب وأنا أرفض ذلك.. إذ أن القوات تقاتل عناصر حماس بقوة ووسائل جديدة فوق الأرض وتحتها، ونخوض حربا معقدة لكن أيادينا العليا فيها" على حد قوله.

وتطرق نتنياهو إلى الحدود الشمالية بالقول "إذا قام حزب الله بتوسيع الحرب سيتلقى ضربات لم يتلقاها من قبل وكذلك إيران، وسنعمل بكل الطرق من أجل استعادة الأمن لسكان الشمال".

وبشأن إيران، قال نتنياهو: "إنها تقود الهجمات ضدنا في الجبهات الأخرى، ونحن نعمل ضدها طوال الوقت وبكل الطرق وفي كل مكان، وهدفنا لا يزال نفسه وهو القيام بكل شيء من أجل منعها من الحصول على سلاح نووي".

وحول صفقة تبادل أسرى مُحتملة، ذكر "هناك تحول معين، لكن لا أريد خلق توقعات في هذا الوقت".

وكان مكتب نتنياهو قد وجه دعوة لوزيري الدفاع الحالي جالانت والسابق بيني جانتس من أجل المشاركة في المؤتمر الصحافي، إلا أن الأخيرين رفضا ذلك، حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت القناة نفسها، إن "جانتس وجالانت رفضا المشاركة في المؤتمر الصحفي دون أي تنسيق بينهما"، ورجحت أن الأمر يتعلق بـ"اليوم التالي" في غرة وغضب الطرفين من نتنياهو بسبب عدم مناقشة ذلك حتى الآن في "كابينيت الحرب"، فيما يبدو رضوخا منه لضغوط مارسها عليه الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وبن جفير واللذان طالباه بمناقشة الأمر في الكابينيت الموسع أولا.

كما رجحت أن سبب عدم مشاركتهما يعود إلى رفضهما لتصريحات نتنياهو السياسية على غرار ما حدث في المؤتمرات الصحفية الأخيرة.

وشارك الآلاف في مظاهرة بتل أبيب للمطُالبة بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة، كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بصفقة فورية. 

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

لماذا رفض وزير الدفاع الإسرائيلى حضور مؤتمر مشترك مع نتنياهو؟

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة