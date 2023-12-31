عماد الدين حسين: الحرب بغزة أكثر الأحداث تأثيرًا على مصر بـ 2023

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عام 2023 هو عام صعب بشكل كبير على المستوى المحلي والعالمي، حيث كان عاما شديد الصعوبة على مصر والوحشية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحدث الأكثر تأثيرًا على مصر والمنطقة العربية خلال 2023، هو أحداث الصراع في دولة فلسطين، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الأشقاء بقطاع غزة.

الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية داخل مصر

وتابع، أن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في الحياة السياسية داخل مصر، وأنه لولا الحوار الوطني لم يكن لتشارك 3 أحزاب سياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن الانتخابات أظهرت أن هناك ماكينة سياسية من الممكن أن تعمل بشكل فعال، وأن الأحزاب السياسية مازالت غير جماهيرية.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تُحدث توازنًا سياسيًا ومجتمعيًا، وأن هناك نحو مليون شخص هم عدد أعضاء جميع أعضاء الأحزاب السياسية في مصر.