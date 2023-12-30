22 آلية عسكرية.. "القسام" تعلن حصيلة يوم من الاشتباكات مع قوات الاحتلال فى غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن حصيلة قتلى اليوم السبت في صفوف جنود الاحتلال بقطاع غزة، حسبما جاء في خبر عاجل لفضائية "الغد".

وقالت كتائب القسام إن 22 آلية تم تدميرها كليا أو جزئيا خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال.

وأوضحت القسام أن 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا وقعوا بين قتيل وجريح، كما تم استهداف سيارتين من نوع جيب تابعتين للجيش.

وأضافت أنه تم قنص أحد الجنود، وتدمير 8 من مقرات القيادة الميدانية والتجمعات العسكرية بقذائف الهاون.