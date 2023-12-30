متحدث "الوزراء": الدولة تستهدف ضبط السوق ووصول السلع بسعر عادل للمستهلك

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ٧ سلع من المنتجات الاستراتيجية لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع آليات السوق، مؤكدًا أن الدولة تحترم تلك الآليات.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الدولة تعمل على ضبط الأسعار وزيادة المتاح من السلع بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك بسعر عادل.

كما أكد الحمصاني أن تلك الإجراءات تستهدف ضبط السوق وجود توازن به، بالإضافة لوصول المنتج إلى المستهلك بسعر عادل مع عدم المساس بآليات السوق.

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ٧ سلع من المنتجات الاستراتيجية جاء أيضًا نتيجة مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط.

متحدث “الوزراء”: لجنة وزارية معنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع

وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهي معنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، موضحًا أن ما حدث اليوم هو صدور قرار بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة الوزارية، ووظيفتها وضع جميع الضوابط المعنية بمتابعة الأسعار والأسواق، وستكون معنية أيضًا بتلقِ الإخطارات من المنتجين والمصنعين.