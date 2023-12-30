"مستفز".. ماذا قالت الفنانة رانيا محمود ياسين عن المساكنة؟

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رأيها فيما يتم تداوله مؤخرًا بالعديد من البرامج الحوارية على الفضائيات والمتعلقة بالفنانين وتوجيه سؤال لهم عن رأيهم في "المساكنة" قبل الزواج.

وكتبت "رانيا"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سؤال مستفزني جدًا، سؤال إيه رأيكم في المساكنة، السؤال نفسه مستفز وموافقة ضمنية على مرور سلوكيات وأفكار غير موجودة أصلا في مجتمعنا وغير مقبولة في أدياننا".

واستكملت: "ليه السؤال ده داير على كل الفنانين والفنانات والله غير المقبول في دياناتنا ومجتمعاتنا غير مقبول عند الفنانين بلاش بقى السؤال الفخ ده، اللي بيتصدر مانشيتات على المواقع علشان يعمل ريتش.. اتقوا الله في الأفكار اللي عايزين تصدروها للأجيال اللي جاية وكأنها أمر طبيعي ومقبول، المساكنة حرام واتقوا الله بقى".

تجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركات رانيا محمود ياسين كانت مسلسل "انحراف" بطولة الفنانة روجينا وعرض بموسم دراما رمضان عام 2022.