بصورة من "حب أحلى من حب".. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها النجم الراحل محمود ياسين بصورة من فيلم “حب أحلى من حب” والذي أنتج عام 1975.

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت: “امبارح كنت مضايقة ولقيتك مضايق علشاني حسيت انك بتبص البصه دي للناس إلي ضايقتني.. الله يرحمك ويحسن اليك روحك دايما معايا”.

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أخذت من زوجي الفنان محمد رياض بعض الأشياء بحكم العِشرة، خاصة أننا متزوجان من 25 سنة، فأنا تقريبًا عشت معاه نفس العمر اللي عشته مع أهلي أو يمكن هو أكثر".

وأضافت في تصريحات سابقة لها: “تعلمت منه ألا أكشف أوراقي بسهولة، خاصة أن محمد رياض يحب أن يسمع، لكن أنا أحب أتكلم، فتعلمت منه أن أسمع وأفهم في البداية، وعليه أبني قراري، وتعلمت منه أيضًا أن أهدأ في مشاعري، ولا أظهر مشاعري دفعة واحدة، لأن زوجي عنده تريث وهدوء ويدرس الأمور، لكن أنا دائمًا أحب المخاطرة”.