الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاء العشيري نقيب نقابة أطباء طب الأسنان بالتزكية للمرة الثانية بالفيوم

علاء العشيري نقيب
علاء العشيري نقيب نقابة أطباء طب الأسنان بالتزكية للمرة الثا

أعلنت نقابة أطباء الأسنان بالفيوم فوز الدكتور علاء العشيري، بمقعد نقيب أطباء الأسنان بالفيوم بالتزكية وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة وتجديد الثقة للمرة الثانية على التوالي، عقب غلق باب الترشح للانتخابات التي كانت مقررة على مقاعد النقابة بالمحافظة، كما فازت الدكتورة حنان محمد السلخ بمقعد العضوية فوق السن، والدكتور محمد غنيم ؛والدكتور أحمد السيد قرني بمقعد العضوية تحت السن، والدكتور أحمد عادل الشريف عضوًا وجميعهما بالتزكية وتجديد الثقة وعدم ترشح احد من أطباء الأسنان على أي مقعد.

خطة عمل

وعقب فوزه أعلن العشيرى عن خطة عمل للنقابة خلال الفترة المقبلة تشمل عملية التواصل الدائم بين النقابة الفرعية وكليات طب الأسنان بالفيوم وبنى سويف والمنيا والمستشفى الجامعى للعمل على تقديم المنح لأطباء الأسنان بالفيوم، ومنها تخفيض تكلفة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة.

علاء العشيري نقيب نقابة أطباء طب الأسنان بالتزكية للمرة الثانية بالفيوم

وكذلك العمل على إدراجها بكلية طب الأسنان بالفيوم تخفيفًا على المتقدمين للدراسات العليا من عناء وتكلفة السفر للجامعات خارج المحافظة وكذلك العمل على إنشاء زمالة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الفيوم العام أسوة بباقي المحافظات.

وتشهد الكنائس والأديرة بمحافظة الفيوم ومراكزها، اليوم السبت 30 ديسمبر، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، على مستوى المحافظة تزامنًا مع احتفال الأقباط بأعيادهم، حيث يتوافد عدد كبير من المواطنين على الكنائس والأديرة لأداء قداس رأس السنة الميلادية، بدءًا من غدًا الأحد.

وحرصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم على دعم الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسع في منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية.

علاء العشيري نقيب نقابة أطباء طب الأسنان نقابة أطباء الأسنان بالفيوم كليات طب الأسنان بالفيوم وبنى سويف والمنيا المستشفى الجامعي محافظة الفيوم

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