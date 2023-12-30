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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. تكريم اسم الراحل عبده داغر وعرض فيلمه بمركز الثقافة السينمائية

عبده داغر
عبده داغر

يقيم مركز الثقافة السينمائية  التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، الأربعاء، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان وحيد مخيمر، في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم القامات الفنية ونشر الثقافة السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي" عبده داغر".

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما .مونتاج مها رشدي مدير إنتاج سلوي عبد الرحمن تصوير بدوي ترك.

وعقب العرض يقام لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة الموسيقار الراحل  التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف انه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.

ومن المقرر أن يدير الندوة د. محمد سعد الباحث في الشئون الفنية ومؤلف كتاب (ساحر الكمان) عبده داغر كما أن رسالة الماجستير الخاصة به كان موضوعها عن الموسيقار عبده داغر.

ويحضر الندوة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومخرج الفيلم الأستاذ وحيد مخيمر، وفريق عمل الفيلم.

يذكز أنه خلال الفعاليات سوف يتم تكريم أسم الموسيقار الراحل (عبده داغر) والمخرج وحيد مخيمر.

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ٣ يناير في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها  المركز مجانية للجمهور من محبي السينما.

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما مدير التصوير الدكتور حسين بكر الفيلم التسجيلى عبده داغر عبدة داغر

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