السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز الأهرام للدراسات: 2023 عام بدأ بالكوارث الطبيعية وانتهى بالقذائف والحروب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن عام 2023 عام الأزمات السياسية، مشيرًا إلى أن الأزمات والصراعات مستمرة في عام 2024، خاصة بعد التدخل العسكري في بعض الدول ووقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولعل أبرازها الأزمة الفلسطينية وحرب قطاع غزة.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الكثير من الأزمات التي تعرضت لها الدول في عام 2023 شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

ويأمل فرحات، أن تشهد الملفات السياسية الخاصة بالصراعات الدولية حلولًا سريعة في العام الجديد، مشيرًا إلى أن الملف الليبي شهد انفراجة كبيرة، ولكن العكس في السودان التطورات السياسية تصعب الوضع في الخرطوم.

مركز الاهرام للدراسات قطاع غزة الازمة الفلسطينية الدكتور محمد فايز فرحات الأزمات السياسية القاهرة الإخبارية

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