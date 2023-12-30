السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حاتم أمين: المبادرات الرئاسية نشرت التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

قال الدكتور حاتم أمين، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة صحة المرأة ومدير مركز أورام سوهاج، إن المبادرات الرئاسية كان لها دور كبير في نشر التوعية لدى المواطنين وخاصة السيدات فيما يخص الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضاف أمين في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن نشر التوعية أدى إلى اكتشاف حالات الإصابة بشكل مبكر خصوصًا أن الفحص بالمجان، مشيرًا إلى أن نسب الشفاء تصل إلى 100%.

حاتم أمين: المرأة كانت تواجه مشقة في الكشف لنقص الخدمات عكس الآن

كما أشار إلى أهمية محور الإتاحة حيث أن الخدمات مجانية وقريبة من السيدات من خلال الوحدات الأولية الصحة الموجودة بجانب البيوت.

وتابع: "في السابق كي تطمئن المرأة على صحتها كان لا بد أن تتوجه إلى مركز متخصص ممكن يكون بعيدًا عنها وبالتالي تواجه مشقة وعناء في الوصول وتلقِ العلاج اللازم، لكن من خلال المبادرات الرئاسية أصبح لدينا فرق في الوحدات الصحية الأولية والوحدات بالقرى وتقدم خدمة الكشف المبكر والفحص والتوعية للسيدات".

صحة المرأة مبادرة صحة المرأة المبادرات الرئاسية اكسترا نيوز

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