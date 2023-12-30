السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عشان الإجازات".. تفاصيل اعترافات عصابة تزوير التقارير الطبية للموظفين في الغربية

جريدة الدستور

"بنزور التقارير الطبية للموظفين عشان ياخدوا إجازات ونبيعها بفلوس وبنكسب منها كتير جدا" بهذه الاعترافات أقر تشكيل عصابي تخصص في تزوير التوكيلات التجارية بارتكابه عدد من الجرائم، أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف عناصر التشكيل العصابي الذي ألقي القبض عليه في مركز بسيون بمحافظة الغربية، والذ يضم بين صفوفه اثنين يعملان بأحد المستشفيات، أنهم يقومون بتزوير وإصدار تقرير طبية، ويتم خلالها وضع أسماء الراغبين في الحصول على تلك الشهدات.

وكشف أنهم يقومون بوضع أمراض مزمنة على خلاف الحقيقة لزبائنهم بقصد الحصول على إجازات طويلة من العمل، عن طريق تقديمها إلى اللجان الطبية، ثم يقومون بختمها بشعار الجمهورية، بمقابل مادي يتفقون عليه.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين الأربعة بالمضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم، وضمت  خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- 119 شهادة طبية خالية البيانات معدة للتزوير منسوب صدورها لإحدى المستشفيات، 85 إفادة دخول وخروج مريض خالية البيانات معدة للتزوير، 246 شهادة طبية "وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير.

عناصر التشكيل العصابي تزوير شهادات طبية جرائم الأموال العامة ضبط عصابة بسيون وزارة الداخلية

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