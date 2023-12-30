الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب أسفرت عن استشهاد سيدة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال مراسل القاهرة الإخبارية، خليل هملو، من دمشق، إن هناك غارات إسرائيلية في مناطق الشمال بسوريا، مشيرًا إلى أن الصواريخ التابعة للجيش السوري تصدت لها.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الغارات الإسرائيلية لمدينة حلب، أسفرت عن استشهاد سيدة وإصابات خطيرة، مؤكدًا أن الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع هامة في سوريا.

ونوه، بأن مطار حلب منذ عملية طوفان الأقصى، استهدف حوالي 7 مرات، مضيفًا أن هناك تكثيفًا في الاستهدافات من قِبل الطيران الإسرائيلي، خاصة بعد التصريحات الخاصة بالرئيس الإيراني التي تمثلت في الرد على المستشار العسكري الإيراني بسوريا.

القاهرة الإخبارية الغارات الإسرائيلية حلب مراسل القاهرة الاخبارية غارات إسرائيلية

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