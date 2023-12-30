"البحوث الإسلامية" يوجه قوافل التوعية إلى بورسعيد والواحات البحرية والعاشر من رمضان

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الواحات البحرية، والعاشر من رمضان؛ حيث تستمر فعالياتها لمدة أسبوع وتنفذ برنامجًا توعويًا شاملًا.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن إطلاق المجمع لهذه القوافل المستمرة يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواصل الفعال مع جميع فئات وأفراد المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم، وبما يحقق الوعي المجتمعي ويحذر الناس من الوقوع في الانحرافات الفكرية والسلوكية.



وأضاف الأمين العام أن القوافل تركز في برنامجها على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال توجيهات الإسلام، كما تستهدف بيان أهمية التعاون بين أفراد المجتمع في مواجهة تلك المشكلات، كما تستهدف التأكيد على أهمية بناء الشباب، لإعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مما يمكنهم من بناء الدولة المصرية والوقوف في وجه أعدائها في الداخل والخارج.

من جانبه، قال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني د. محمود الهواري، إن اللقاءات والندوات التي ينفذها أعضاء القوافل في المدارس والمعاهد والنوادي والمستشفيات والمصانع والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، تسعى لترسيخ المفاهيم المجتمعية المهمة، كما تركز على التوعية بالعديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة في الأماكن المستهدفة بالتوعية.