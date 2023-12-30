الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 11 شخصا من الموت في حادث مروع بمحافظة قنا

اسعاف
اسعاف

أنقذ القدر 11 شخصا من الموت عقب إصابتهم مساء اليوم نتيجة وقوع حادث مروري بين سيارتين بطريق نجع حمادي الصحراوي الغربي بمحافظة قنا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال المرور بعمل المعاينات اللازمة، ودفعت بالأونناش لإزالة أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بالقرب من مدخل قرية الحلفاية بطريق "نجع حمادي- قنا الصحراوي" الغربي.

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