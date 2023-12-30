الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المنوفى: ضرورة تشديد الرقابة على السلع الغذائية وسرعة كتابة الأسعار على المنتجات

حازم المنوفي
حازم المنوفي

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لما لها من أهمية قصوى في هذه الفترة المهمة التي يمر بها السوق المحلية من ارتفاعات غير مبررة للسلع الغذائية الاستراتيجية بالرغم من إطلاق مبادرة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بتخفيض أسعار 7 أنواع من السلع الأساسية وهي: زيت الخليط والسكر والأرز والفول والمكرونة والحليب والجبن الأبيض.

وأضاف المنوفي، أن تلك الـ7 سلع مهمة في كل بيت مصري، ما دفع دولة رئيس الوزراء اليوم، بالتذكير بتشديد الدولة بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والأغلفة والتذكير أيضًا بالمادة رقم 8 بقانون جهاز حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية بهذه النوعية من السلع.

 

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وقال إن الدولة قدمت عددًا من المميزات للمنتجين الراغبين في المشاركة بالمبادرة في مقابل خفض الأسعار وهي الإعفاء من الجمارك والضرائب في استيراد مدخلات الإنتاج، كما وفرت الدولة للمشاركين الدولار بالسعر الرسمي، وكل ذلك من أجل التصنيع المحلي بأقل تكلفة، وبالتالي خفض أسعار تلك السلع.

وأوضح: «وبالرغم من ذلك فإن بعض المنتجين لم يضخوا للسوق المصرية الكميات المتفق عليها لتوفير السلع المخفضة، بحيث يتمتعون بالمميزات سابقة الذكر ويوجهون إنتاجهم للسوق الحر وآخر للمبادرة، ما جعل السلع داخل المبادرة أقل من احتياج السوق، وبالتالي اتجاه المستهلكين للسوق الحر مرة أخرى».

واستطرد أن بعض التجار احتكر السلع المخفضة، والبعض الآخر لم يلتزم بالأسعار الرسمية للسلع التابعة لمبادرة مجلس الوزراء.

طالب عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، بالتزام المصنعين والتجار المشاركين في مبادرة خفض الأسعار بكل ما تم الاتفاق عليه، حتى يستفيد المواطن من أسعار السلع المخفضة التابعة للمبادرة.

الشعبة العامة للمواد الغذائية اتحاد الغرف التجارية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السوق المحلي مبادرة مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 أنواع السلع الأساسية

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