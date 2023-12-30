الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مساعدات وإجلاء لرعايا الدول".. جهود مصرية مكثفة لاحتواء أزمة الخرطوم

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على الجهود المصرية المكثفة، لاحتواء أزمة الخرطوم انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على استقرار السودان.

وأفادت القاهرة الإخبارية، في تقريرها بأن مصر لم تتوقف سياسيًا لتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، والتي تمثلث في تقديم المساعدات الإنسانية عبر معابرها البرية أو جسور جوية مكثفة، فضلًا عن تقديم الدعم الطبي من خلال المساعدات الطبية واستقبال عدد من السودانين.

كما وفرت خروجًا آمنًا لجميع رعايا الدول من السودان، بالإضافة إلى دور مصر المحوري في خروج المصريين من الخرطوم، الأمر الذي أشادت به الكثير من دول العالم.

وعلى الرغم من سخونة الأوضاع في قطاع غزة، لم تغفل مصر ما يحدث في السودان، حيث لعبت دورًا هامًا في تهدئة الأوضاع في الخرطوم والعمل على التفاوض السلمي.

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