الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي ينجو من "ريمونتادا" لوتون تاون ويتغلب عليه في "بريميرليج"

تشيلسي
تشيلسي

نجا فريق تشيلسي، من «ريمونتادا» محققة، أمام مضيفه لوتون تاون، وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب كينلورث رود، في إطار الجولة العشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع تشيلسي، رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد لوتون تاون، عند 15 نقطة، في المركز الثامن عشر.

افتتح كول بالمار، التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 12، ثم أضاف نوني مادويكي، الهدف الثاني ف الدقيقة 37، ليعود بعدها بالمر، ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وألغى الحكم هدفًا لفريق لوتون تاون، عبر إليجاه أديبايو في الدقيقة 74، وذلك بداعي التسلل.

وقلص روس باركلي، الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 80، قبل أن يسجل إليجاه أديبايو، الهدف الثاني للوتون تاون، في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

تشيلسى لوتون تاون الدوري الإنجليزي الممتاز كول بالمار نوني مادويكي

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