الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي

جريدة الدستور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية، سير ومعدلات العمل في تطوير منطقة خديجة أ وب بحي الضواحي، والتي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، حيث رافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد، وسمر موافي، رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد، ورئيس المركزي للتعمير، إلى الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن في تطوير منطقة خديجة بالكامل، وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة خديجة، فضلًا عن تركيب الوصلات المنزلية، وحل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، ويجري حاليًا أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيًا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

تكثيف معدلات العمل

وشدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير ووضع طبقة الأسلفت بالشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، والتي تشمل رفع كفاءة الصرف الصحي، ورصف الشوارع الداخلية، وزيادة المسطحات الخضراء، وزيادة معدلات الإضاءة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع في أقرب وقت.

وفي سياقٍ متصل، أكد محافظ بورسعيد، على رئيس حي الضواحي، سرعة إزالة كل الإشغالات والتعديات التي تعيق حرم الطريق، والحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.

كما تفقد المحافظ، ورئيس المركزي للتعمير، سوق "الهنا" الحضاري الجديد بمنطقة خديجة، وأعلن المحافظ عن  الانتهاء من أعمال إنشاء سوق "الهنا" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن السوق يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منطقة خديجة (أ) و(ب).

ووجَّه المحافظ، بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير خديجة بالكامل وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظ بورسعيد التعمير الجهاز المركزي منطقة خديجه

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