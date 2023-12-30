سيدة تقيم دعوى بمحكمة الأسرة ضد ابنها لإجباره على الإنفاق عليها

تقدمت سيدة إلى محكمة الأسرة في زنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد نجلها، تطالب فيها بإجباره على الإنفاق عليها بعد استغلاله لها والحصول على قرض من معاشها الخاص.

وقالت "وفاء.م" في دعواها: “توفى زوجي بعد إصابته بجلطة في المخ، وأنفقت على مرضه كل ما نمتلكه، وفي النهاية توفى وترك في رقبتي بنت وولدين وبمساعدة أقاربي تمكنت من تجهيز البنت للزواج، وبعد 3 سنوات من الانحصار في ديون زواجها، طلب مني نجلي الأكبر مساعدته في التجهيز للزواج هو الآخر”.

وأضافت: “طلبت منه التحلي بالصبر وتجهيز نفسه بنفسه، وبعد إلحاح شديد منه، قمت بعمل قرض له بخصم من المعاش الخاص بي، لمساعدته في تجهيزه للزواج، وكان مستمرًا في دفع المبلغ المالي الخاص بالقرض حتى تزوج، وبعد الزواج أصبح يتحجج بأنه أصبح مسؤول عن أسرة وزوجة ورفض تسديد القرض”.

وتابعت الأم: “اضطررت أنا لتسديد القرض الخاص به والمتبقي من معاشي لن يكفيني أنا وابني الأصغر لنصف الشهر، فطلبت منه مساعدتنا في مصاريف المنزل ولو بمبلغ صغير، رفض، ولجأت لأقارب والده للضغط عليه ولإصلاح الأمر بيننا، لكنه قطع علاقته بنا جميعًا، وبعد فشل كل الحلول الودية معه، اضطررت للجوء لمحكمة الأسرة لمقاضاته”.