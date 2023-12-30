السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تقيم دعوى بمحكمة الأسرة ضد ابنها لإجباره على الإنفاق عليها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة إلى محكمة الأسرة في زنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد نجلها، تطالب فيها بإجباره على الإنفاق عليها بعد استغلاله لها والحصول على قرض من معاشها الخاص.

وقالت "وفاء.م" في دعواها: “توفى زوجي بعد إصابته بجلطة في المخ، وأنفقت على مرضه كل ما نمتلكه، وفي النهاية توفى وترك في رقبتي بنت وولدين وبمساعدة أقاربي تمكنت من تجهيز البنت للزواج، وبعد 3 سنوات من الانحصار في ديون زواجها، طلب مني نجلي الأكبر مساعدته في التجهيز للزواج هو الآخر”.

txt

"حقن مجهري و4 أطفال".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة

وأضافت: “طلبت منه التحلي بالصبر وتجهيز نفسه بنفسه، وبعد إلحاح شديد منه، قمت بعمل قرض له بخصم من المعاش الخاص بي، لمساعدته في تجهيزه للزواج، وكان مستمرًا في دفع المبلغ المالي الخاص بالقرض حتى تزوج، وبعد الزواج أصبح يتحجج بأنه أصبح مسؤول عن أسرة وزوجة ورفض تسديد القرض”.

وتابعت الأم: “اضطررت أنا لتسديد القرض الخاص به والمتبقي من معاشي لن يكفيني أنا وابني الأصغر لنصف الشهر، فطلبت منه مساعدتنا في مصاريف المنزل ولو بمبلغ صغير، رفض، ولجأت لأقارب والده للضغط عليه ولإصلاح الأمر بيننا، لكنه قطع علاقته بنا جميعًا، وبعد فشل كل الحلول الودية معه، اضطررت للجوء لمحكمة الأسرة لمقاضاته”.

محكمة الاسرة دعوى قضائية سيدة تسديد القرض تجهيز الزواج

مواد متعلقة

"حقن مجهري و4 أطفال".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: إعلان أسعار استرشادية لـ7 سلع استراتيجية لضبط الأسعار

آخر تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع الفلسطينى وسام أبوعلى

تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى فى سماء الخرطوم.. وانقطاع التيار الكهربائى بعدة أحياء

رحيل محمد الشناوى عن الأهلى يناير المقبل.. القرار فى يد إدارة النادى

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

مات بـ3 طعنات دفاعًا عن شقيقه فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيجارو" الفرنسية؟: توقيت طوفان الأقصى.. أزمات الحرب على غزة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة