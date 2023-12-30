السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد حسام عوض: إمام عاشور تنازل عن مبلغ كبير للانضمام إلى الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

تحدث أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن الدور الذي تقوم به الشركة خلال الفترة الماضية.

وقال عوض في تصريحات تليفزيونية: "رضا سليم كان ترشيحًا من الشركة والمدير الفني رحب به بعد ذلك".

وأضاف: "إمام عاشور عندما سافر للاحتراف في صفوف ميتلاند الدنماركي، تواصل أمير توفيق معه، وهذا ردًا على ما يتردد أننا اتفقنا مع اللاعب قبل سفره، التواصل حدث مع اللاعب بعد السفر ووجدنا رغبة منه في التواجد بصفوف الفريق، كما تنازل عن جزء كبير من عقده مع النادي الدنماركي من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء".

وتابع: "الأهلي كان بحاجة فنية إلى إمام عاشور بعد أن جلس الخطيب مع كولر، وطلب منا البدء في المفاوضات مع اللاعب، والمفاوضات مع إمام كانت سهلة للغاية".

وواصل: "نجحنا في التعاقد مع إمام عاشور برقم كبير تنفيذًا للاحتياج الفني للفريق، واستطعنا كإدارة محترفة إنهاء الصفقة من أجل محاسبة المدير الفني بعد ذلك".

اقرأ أيضا.. إمام عاشور: سعيد باللقب الأول.. وشكرًا لجماهير الأهلى

أحمد حسام عوض الاهلى شركة الكرة إمام عاشور إلى الأهلي إمام عاشور

مواد متعلقة

عرض تركى كبير للتعاقد مع أليو ديانج من الأهلى فى يناير

إمام عاشور: سعيد باللقب الأول.. وشكرًا لجماهير الأهلى

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة