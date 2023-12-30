أحمد حسام عوض: إمام عاشور تنازل عن مبلغ كبير للانضمام إلى الأهلي

تحدث أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن الدور الذي تقوم به الشركة خلال الفترة الماضية.

وقال عوض في تصريحات تليفزيونية: "رضا سليم كان ترشيحًا من الشركة والمدير الفني رحب به بعد ذلك".

وأضاف: "إمام عاشور عندما سافر للاحتراف في صفوف ميتلاند الدنماركي، تواصل أمير توفيق معه، وهذا ردًا على ما يتردد أننا اتفقنا مع اللاعب قبل سفره، التواصل حدث مع اللاعب بعد السفر ووجدنا رغبة منه في التواجد بصفوف الفريق، كما تنازل عن جزء كبير من عقده مع النادي الدنماركي من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء".

وتابع: "الأهلي كان بحاجة فنية إلى إمام عاشور بعد أن جلس الخطيب مع كولر، وطلب منا البدء في المفاوضات مع اللاعب، والمفاوضات مع إمام كانت سهلة للغاية".

وواصل: "نجحنا في التعاقد مع إمام عاشور برقم كبير تنفيذًا للاحتياج الفني للفريق، واستطعنا كإدارة محترفة إنهاء الصفقة من أجل محاسبة المدير الفني بعد ذلك".

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