رئيس كهرباء جنوب القاهرة يصدر حركة تنقلات موسعة لقيادات الشركة

أصدر المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حركة تنقلات موسعة بين قيادات قطاعات الشبكات والشئون التجارية التي تضمنت نقل رؤساء قطاع شبكات وشئون تجارية.

وذكر في القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم (1127) بتاريخ 28-12-2023، بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 الخاص بشركات توزيع الكهرباء وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة وعلى النظام الأساسي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة، ولصالح العمل.

مادة (1): نقل كل من السادة المذكورين الموضحة أسماؤهم بعد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية) المبينة قرين اسم كل منهم: المهندس أحمد أحمد علي علي رمضان رئيس قطاع شبكات وسط القاهرة إلى ظيفة رئيس قطاع شبكات المعادي، والمهندس محمد بيومي حسن بيومي عوالي رئيس قطاع شبكات الدقي لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات وسط القاهرة، ونقل المهندس محمد بسيوني عبد الفتاح متولي رئيس قطاع شبكات المقطم لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات الهرم، والمهندس علاء حسن السيد حسن رئيس قطاع شبكات المعادي إلى وظيفة رئيس قطاع شبكات الدقي، ونقل المهندس السيد طه محمد محمد رئيس قطاع شبكات شمال الجيزة إلى وظيفة رئيس قطاع شبكات 6 أكتوبر، والمهندس عبد الباسط محمد عبد الحميد على رئيس قطاع شبكات 6 أكتوبر لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات شمال الجيزة.

وشملت الحركة نقل المحاسب مصطفی فراج أحمد نصر الدین رئيس قطاع الشئون التجارية الجيزة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية جنوب القاهرة، ونقل المحاسب خالد إبراهیم محمود إسماعیل رئيس قطاع القطاع المركزي للشئون التجارية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية وسط القاهرة.



ونقل المحاسب عبد العليم مصطفى عبد المجيد دبدوب رئيس قطاع الشئون التجارية الدقي، إلى رئيس قطاع الشئون التجارية الهرم، ونقل المحاسب احمد البدوي سید محمود سید رئيس قطاع الشئون التجارية الهرم، لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية الدقي، والمحاسب خالد عبد الحميد أحمد عبد القوي شقوير رئيس قطاع كبار المشتركين لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية الجيزة، والمحاسب محمد راغب راغب هنداوي رئيس قطاع الشئون التجارية جنوب القاهرة إلى رئيس قطاع كبار المشتركين ونقل المحاسبة مروة فتحي السيد أبو موسى رئيس قطاع الشئون التجارية وسط القاهرة إلى رئيس قطاع القطاع المركزي للشئون التجارية.













