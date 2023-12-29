الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

جريدة الدستور

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على مقتل أحد ضباط جيش الاحتلال في معارك غزة، مشيرة إلى مقطع فيديو نشره قبل أسابيع قليلة من داخل القطاع وهو يرسل تحية إلى المستوطن الذي قتل عائلة دوابشة عام 2015.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط الاحتياط النقيب هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل اليوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.

وظهر شرفيط في مقطع فيديو أوائل نوفمبر الماضي وهو يزرع شجرة في غزة ويهديها إلى سجناء إسرائيليين من غلاة المستوطنين، أبرزهم عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم.

وكان بن أوليئيل ضمن مجموعة مستوطنين هاجموا منزل عائلة دوابشة بقرية دوما شمالي الضفة الغربية في 31 يوليو 2015، فأحرقوا الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حيا أثناء نومه، وتوفي والداه سعد وريهام بعد أسابيع متأثرين بحروقهما، فيما نجا شقيقه أحمد الذي كان في الخامسة من عمره آنذاك.
 

الاحتلال غزة

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