الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشوادفي: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بلغت 530 مليار جنيه خلال 2023

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن برامج  الحماية الاجتماعية التي قامت بها الدولة، حظت بأهمية كبيرة وفق استراتيجية حكومية أطلقتها الدولة منذ 2014.

وقال أستاذ الإدارة والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن برامج الحماية الاجتماعية تهدف للمحافظة على الحياة الكريمة للمواطن والمحافظة على مستوى معيشته، ومواجهة الأخطار نتيجة للأزمات العالمية.

وأضاف “الشوادفي”: الدولة حرصت على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال موازنة عام 2023 لتصل إلى 530 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة خلال 7 سنوات مضت تهتم بتشجيع الاستثمار، حيث تم إنشاء بنية تحتية تكلفت أكثر من 8 تريليون جنيه، وتشريعات وقوانين ميسرة، وأيضا إعطاء حوافز ملموسة للمستثمر، والعمل على الصناعات المحلية لتحل الواردات، ودعم الصادرات المصرية لتقدم الاقتصاد المصري.

 

برامج الحماية الاجتماعية الاستثمار الحماية الاجتماعية

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