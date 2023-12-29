عجوز فلسطينى: "نحن نُعذب فى غزة.. والعالم يتلذذ بعذابنا"

كشف الحاج أبو ضياء، جد الطفلة الشهيدة ريم، عن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال أبو ضياء، الذي اشتهر إعلاميا بعد مقطع فيديو سابق ودع فيه إحدى حفيداته واصفا إياها بـ«روح الروح»، خلال لقائه بفضائية "الغد": "عندما يهدم بيتك وتنتقل إلى بيت شقيقك الصغير فيهدم بيته أيضا، فتضطر أن تنتقل معه إلى العيش في خيام تفتقر لمقومات الحياة، دون ماء وغاز وحمامات، في تلك الظروف تكون محظوظا إذا حصلت لنفسك على ثمرة طماطم ورغيف خبز، والمساعدات التي تدخل غزة لا تكفي جميع الناس».

وأضاف: ليس هناك حل لوقف تلك المعاناة سوى إنهاء الحرب، ودول الغرب مثل أمريكا وفرنسا وغيرها، لماذا لا تحاول حل الأمر بالمفاوضات وبطريقة فيها أخذ وعطاء، نحن نتعذب والعالم يتلذذ بعذابنا.

وتساءل: "أين مؤسسات حقوق الإنسان ومجلس الأمن وغيرهما، تضاعفت أسعار كل شيء، وشاهدت أطفالا لا يجدون ما يأكلونه، يقول الواحد منهم: يا عمي لم آكل منذ 3 أيام، فأضطر لأخرج وأبحث له عن أي شيء ليأكله.. نحن نُعذّب عذاب الجحيم".