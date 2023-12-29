ضبط "مستريح الدقهلية" بتهمة النصب وجمع الأموال من المواطنين بزعم توظيفها

تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من ضبط مستريح جديد استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.