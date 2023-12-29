السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل فلسطين بمجلس الأمن: نتنياهو من صُناع الحرب فى الأراضى الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد ممثل فلسطين بمجلس الأمن، أنه يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام بقطاع غزة، بسبب الضحايا الذين يسقطون بشكل يومي بسبب القصف المستمر على مدن قطاع غزة.

وتابع ممثل فلسطين، خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، يجب دعم الجهود الفلسطينية لإقامة العدالة دون أي عوائق، ومن الضروري أن تتوقف المأساة في قطاع غزة. 

وأضاف أن الاحتلال اتبع سياسة القتل والتدمير على مدار 75 عامًا، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو أعلن عن تقويض اتفاقات السلام وكل سبل الأمن والاستقرار، وكان من صناع الحرب في الأراضي الفلسطينية.

فلسطين ممثل فلسطين بمجلس الأمن نتنياهو الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية

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