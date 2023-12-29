السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد فى تاريخها

الدكتورة سكينة سلامة
الدكتورة سكينة سلامة

أكدت النائبة الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية الدور المحوري لمصر في الأزمة الفلسطينية، مشيدة بالمبادرة المصرية التي تهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن القيادة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل حقن دماء الفلسطينيين، وأن هذه المبادرة تلبي مطالب جميع الأطراف.

وأعربت «سلامة» في بيان، عن أملها بأن يغلب الأشقاء في قطاع غزة صوت العقل والحكمة داعية المولى جل وعلا أن تكون المبادرة المصرية سببًا في وقف نزيف الدم الفلسطيني، وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم، وإغلاق ملف التهجير إلى الأبد.

وأشارت إلى أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد في تاريخها، مؤكدة على أن مصر دعمت الأشقاء في فلسطين، بقوافل إغاثية لنجدة إخواننا في قطاع غزة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر، وأنها القضية الأولى لها، متذكرة المواقف التاريخية للرئيس السيسي في هذه الأزمة والتي عكست إنسانيته العالية، وأظهرت قيمة القاهرة في القرار العربي، مشيدة بالتنسيق الدائم مع القيادة الأردنية، والتنسيق مع الأشقاء في السعودية والإمارات من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.

النائبة الدكتورة سكينة سلامة الازمة الفلسطينية قطاع غزة القيادة المصرية الفلسطنيين

مواد متعلقة

العميد يسرى عمارة: دمرنا لواءً إسرائيليًا من 73 دبابة فى أقل من نصف ساعة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة