برلمانية: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد فى تاريخها

أكدت النائبة الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية الدور المحوري لمصر في الأزمة الفلسطينية، مشيدة بالمبادرة المصرية التي تهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن القيادة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل حقن دماء الفلسطينيين، وأن هذه المبادرة تلبي مطالب جميع الأطراف.

وأعربت «سلامة» في بيان، عن أملها بأن يغلب الأشقاء في قطاع غزة صوت العقل والحكمة داعية المولى جل وعلا أن تكون المبادرة المصرية سببًا في وقف نزيف الدم الفلسطيني، وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم، وإغلاق ملف التهجير إلى الأبد.

وأشارت إلى أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد في تاريخها، مؤكدة على أن مصر دعمت الأشقاء في فلسطين، بقوافل إغاثية لنجدة إخواننا في قطاع غزة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر، وأنها القضية الأولى لها، متذكرة المواقف التاريخية للرئيس السيسي في هذه الأزمة والتي عكست إنسانيته العالية، وأظهرت قيمة القاهرة في القرار العربي، مشيدة بالتنسيق الدائم مع القيادة الأردنية، والتنسيق مع الأشقاء في السعودية والإمارات من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.