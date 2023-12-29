السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس إدارة "موبيل الشرق" يحكى لـ"الكونتينر" عن بدايات المصنع (فيديو)

الكونتينر
الكونتينر

كشف المهندس علي حلمي عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة مصنع "موبيل الشرق"، عن بدايات المصنع، موضحًا أن والده هو من بدأ مهمة تصنيع هذه الكراسي من داخل شبرا، وكان ينتج يوميًا حوالي 3-10 كراسي.

وأضاف عبدالهادي، خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر"، الذي يقدمه الفنان أحمد داود، عبر قناة أون، أن وزارة التربية والتعليم (دار المعارف سابقًا) طلبت 100 كرسي من والده في عام 1961، وكان ذلك بالنسبة له مأزقًا حول كيفية تصنيع هذا العدد في وقت قصير، حتى قرر فتح مصنع خاص به في منطقة إمبابة على مساحة 5 فدادين، وبالفعل استطاع إنتاج كمية كبيرة من الكراسي.

وواصل: "استطاع والدي بعد ذلك فتح فروع أخرى، أحدها في الأميرية، كما تم تصدير الكراسي إلى روسيا كل عام، وكانت هذه الكراسي هي الأشهر والتي يتم تداولها في المقاهي والأفراح والمناسبات المختلفة، وخاصة في حفلات الفنانة الراحلة أم كلثوم".

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