متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف إحدى القوافل التابعة لنا فى غزة

قال الدكتور كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة من شمال غزة إلى جنوبه.

وأضاف “أبوخلف” خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن 50% من مرافقنا تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن 70% من موظفينا في قطاع غزة نازحون و125 مرفقًا تابعًا لنا تعرضت للضرر جراء القصف الذي لا يتوقف.

ونوه المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، أن الوكالة لديها 196 مرفقًا في قطاع غزة تحولت 156 منها إلى مراكز لإيواء النازحين من الشمال إلي الجنوب.