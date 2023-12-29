السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس "قضايا الدولة" يُدلي بصوته في انتخابات النادي الرياضي للهيئة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

أدلى منذ قليل، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته في انتخابات النادي الرياضي للهيئة، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في الأندية الرياضية في مصر.

وأشاد «الفخراني» بالجهود المبذولة في هذه الانتخابات لتظهر بهذا الشكل المشرف أمام الجميع.

يشار إلى أن اللجان فتحت أبوبها في تمام التاسعة صباحًا، أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، ويتنافس علي مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبد الله نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة انتخابات النادي الرياضي الأندية الرياضية مصر

مواد متعلقة

رئيس هيئة قضايا الدولة يشكر "الوطنية للانتخابات" والقائمين على انتخابات الرئاسة

رئيس هيئة قضايا الدولة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة