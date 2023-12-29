الكينج محمد منير يعلن تأجيل حفل رأس السنة مع مسار إجبارى وعفروتو

أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء الأحد المقبل، بسبب الأحوال الجوية.

وكشف منظمو الحفل في بيان رسمي، عن تأجيل موعد الحفل المنتظر الذي يجمع بين الملك ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة كأحد أضخم حفلات رأس السنة في مصر، في افتتاح مسرح وممشى إيفوريا في الشيخ زايد، وذلك إلى موعد آخر سيتم إعلانه رسميًا خلال أيام.

وأوضح المنظمون أن سبب التأجيل خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانين، خاصة مع إنذارات بسوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة الحضور الجماهيري الكبير الذين سارعوا بحجز تذاكرهم للحفل، كما نوه الفنانون والشركة المنظمة عن أسفهم للجمهور عن هذا الخبر الصادم قبل موعد الحفل بيومين، مؤكدين على أن الأمر خارج عن إرادتهم.

كما أكد المنظمون على سعيهم بالمثابرة على استكمال إجراءاتهم للحصول على موعد جديد ومرتقب لإقامة الحفل قريبًا خلال إجازة نصف العام، مع نيتهم الإعلان الرسمي عن الموعد الجديد فور حصولهم على الضوء الأخضر من الجهات الأمنية المختصة.