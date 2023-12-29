بطولات.. وانجازات

هناك فارق لغوي كبير بين كلمتي البطولات والإنجازات.. فالبطولة قد تحصل عليها مرة ويحصل غيرك عليها مرة أخرى.. أما الإنجاز هو أن تحقق ما لا يستطيع غيرك أن يحققه.

في السنوات الأخيرة حقق نادي الأهلي إنجازات كثيرة في شتي المجالات الرياضية.. محليًا وإفريقيًا وعالميًا.. ورفع اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية.. وراء ذلك مؤسسة متكاملة ومترابطة ناجحة.. نشأت منذ تأسيسها على مبادئ وقيم يحترمها كل من ترأس هذا النادي العريق أو عمل في إدارته.

من أهم عوامل نجاح مؤسسة الأهلي الكتمان والحرص على وحدة الكيان.. عند حدوث مشكلة ما يتم التصويت داخل مجلس الإدارة على الحل.. ويتبع المجلس كله حتى المعارضين منه قرار المجلس ويدافعون عنه.

كلمة "الأهلي فوق الجميع" ليست نازية أو هتلرية، كما يظن البعض، لكن المقصود بها أن مصلحه كيان الأهلي فوق مصلحة جميع أعضائه.

شعرت بالفخر كما شعر المصريون وأنا أستمع إلى جياني إنفانتينو (Gianni Infantino)، رئيس اتحاد كره القدم في العالم (الفيفا) وهو يشيد بنادي الأهلي المصري عند إعلانه أنه أول ناد في العالم يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بنظامها الجديد في عام ٢٠٢٥.

كما أسعدني فوز نادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل ناد في الشرق الأوسط بفارق كبير عن نادي النصر السعودي وتصنيفه كثاني ناد في العالم في نفس الجائزة وبفارق 0.02% عن نادي مانشيستر سيتي الفائز بالمركز الأول.

إنجازات يفتخر بها كل مصري وعربي سوي ونموذج فريد في الرياضة المصرية والعربية والإفريقية يجب أن تحتذي به كل الأندية المصرية؛ من أجل احتواء طاقه شبابنا وتوجيهها لما يحقق رفعه اسم مصر عاليًا.

ورغم الإرهاق الشديد الذي عاناه الفريق الأول بنادي الأهلي وحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.. إلا أنه بروح قتالية عالية استطاع الفوز بالمركز الأول في بطولة السوبر المصري التي أقيمت في ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

حفظ الله أبناء مصر المخلصين.. وأبعد عنهم الكارهين النجاح والحاقدين.