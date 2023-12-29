السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح السطحية شمالية شرقية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 22 13

بنها 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 22 13

كفرالشيخ 21 14

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14 

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 14

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 20 08

كاترين 15 05

الطور 24 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 18

حلايب 23 19

أبورماد 24 20 

رأس حدربة 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 25 12 

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 24 12

الرياح السطحية القاهرة الكبرى طقس معتدل الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الشبورة المائية

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