السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. سيامة كاهنا جديدا لرعاية الروم الأرثوذكس في مصر

الأنبا نيقولا انطونيو
الأنبا نيقولا انطونيو

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، إن اليوم الجمعة، وببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني وبوضع يد المتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة والمعتمد البطريركي في القاهرة، تم رسامة الشماس يوسف نويصري كاهنًا في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة.

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وقال إن الكاهن الجديد وهوالشماس يوسف متزوج من السيدة/ مارى ملكي ولديه طفل.

وبعد انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد، استقبل بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس ثيودروس الثاني، بحضور المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (ممفيس) المعتمد البطريركي في القاهرة ومسؤولين آخرين، الزيارة الأخوية لبابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني ومرافقته.

خاطب البابا ثيودروس ضيفه الموقر بكلمات المحبة، مؤكدا على الارتباط السلمي والتعاون والاحترام المتبادل الموجود والذي يتم التعبير عنه في كل فرصة.

وقال: "نصلي لكي يسود العالم السلام الذي جلبه مسيحنا بميلاده الإلهي. وخاصة في الدول التي تشهد حالات حرب ونتائجها مؤلمة.

اليوم، قداستكم، قلت لأبنائي في كل أنحاء القارة الإفريقية، بألم ومحبة: أولادي، افتحوا أبواب قلوبكم على مصراعيها، لكي يمتلؤا من سلام مسيحنا".

وتخليداً لذكرى زيارته، قدم غبطته لمضيفه بطرشيل (صدرية) قيّمة تحتوي على صور الرسل القديسين الاثني عشر وهدايا تذكارية لحاشيته الكريمة.

من جانبه، شكر البابا تواضروس غبطته على حسن الاستقبال والمودة التي تسود اجتماعاتهم دائمًا.

وقال: "إن الوجه المشرق لغبطتك يشهد على صلاح قلبك. إنني أشاهد عملك في بلدان أفريقيا. لكنني متأثر بشكل خاص بما تقدمه للأطفال الصغار من حب وعزاء ودفء وتعليم.

اليوم، وهو عيد الميلاد، هو يوم الفرح المخصص للأطفال الصغار، لأن مسيحنا أيضًا صار طفلاً ليبدأ عمله الفدائي من أجل خلاص الجنس البشري.

ولذلك فإن أفكارنا وصلواتنا اليوم موجهة إلى آلاف الأطفال في قطاع غزة. حيث يلقون للأسف موتاً شنيعاً وظالماً، وآخرون جوعى وعطشى. وليكن احتفال اليوم بداية لتهدئة قلوب جميع المشاركين في هذه الحرب الرهيبة.

صلوا من أجل السلام الذي جلبه مسيحنا إلى الأرض".

وقدم لغبطته هدية تذكارية وهو يقول: "الهدايا التي أقدمها لكم،هي صورتين من الأعمال الإبداعية لأطفال الكنيسة القبطية. من فضلك عندما تراهم صلوا من أجل أطفال العالم أجمع".

قام بالترجمة خلال اللقاء الأرشمندريت دامسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس (مار جرجس) بمصر القديمة.

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