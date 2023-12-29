الجيش الإسرائيلى: إصابة 936 عسكريًا منذ بداية العملية البرية فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 936 عسكريًا منذ بداية العملية البرية في غزة، فيما أصيب 21 عسكريًا في معارك غزة خلال 24 ساعة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة نقيب من الفرقة "14" على يد المقاومة في قطاع غزة.

وحول مقتل الجنود الثلاثة، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قُتلوا كانوا داخل نفق ولم تكن قوات الاحتلال تعرف أنهم في مبنى قريب منه.