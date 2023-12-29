السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

4 حقائق عن الحب والزواج يجب على الشريكين معرفتهم لإنجاح العلاقة بينهم

الزواج
الزواج

منذ اللحظات الأولى في حياتنا، نزدهر بالعلاقات الإنسانية والشراكات والحب، إن فكرتنا عن الوجود مزينة بالمودة والحب والرعاية التي نتلقاها من الأشخاص المحيطين بنا.

ويبدأ الإنسان في النجاح إذا كان هناك شريك عاطفي يدعمه ويحبه ويشعره بالأمان وتكون العلاقة العاطفية بينهم هي الملاذ الآمن من اي تعب وتصبح تلك العلاقة صحية بقيام  الشريكين بانجاحها ومحاولة التواصل الصحي بين بعضهم البعض.

وحسب موقع “Hindustan times” فقد صرح المعالج جوردان دان طبيب الأمراض النفسية قائلا: "لماذا العلاقات صعبة للغاية؟ بمعنى ما لماذا من المفترض أن تكون صعبة، الإجابة ببساطة لأنه يتعين علينا توسيع هويتنا لكي نكون مع شخص آخر منذ لحظاتنا الأولى، يعتمد بقائنا كليًا على وجود روابط قوية مع البشر الآخرين".

وأضاف: "أن تحديات وصراعات العلاقات هي طقوس عالمية للمرور يجب علينا جميعًا أن نمر بها إذا أردنا الدخول في علاقة ناضجة واعية مع إنسان آخر، إن وجود بعض المبادئ التوجيهية التي يجب وضعها في الاعتبار يمكن أن يساعدك على إيجاد التوازن".

وفيما يلي بعض الحقائق عن الحب والشراكات والزواج التي يجب أن نكون على دراية بها وناخذها بعين الاعتبار:

الحب الرومانسي تصميم صعب: 

الحب الرومانسي هو قوة قوية تربط شخصين معًا فهو يجعل الشخص يشعر بأنه في بيته الأمن وأنه يملك ملاذ آمن بعيد عن أي مخاوف  ويحتوي ايضا على جميع عناصر شخصيات التعلق الأساسية لدينا.

عدم التوافق أساس للشراكة: 

عندما نعالج عدم التوافق معًا، يمكن أن يخلق ذلك أساسًا للتفاهم والرحمة والنمو في العلاقة.

الصراع هو نمو يحاول أن يحدث: 

على عكس ما نعتقد، فإن الصراعات هي في الواقع صحية في العلاقة، فهو يساعدنا على فهم التغييرات ووجهات نظر الشخص الآخر ولكن بشرط عدم التعدي على الطرف الاخر.

التواجد مع بعضنا البعض يشفي من وجع الماضي: 

التواجد مع بعضنا البعض، يساعدنا على تكوين ذكريات جديدة ومحاولة الشفاء من تجارب الماضي والصدمات التي نجلبها بشكل فردي إلى العلاقة، فهو يساعدنا على الشفاء داخليًا ويساعدنا أن نصبح نسخًا أفضل من أنفسنا.

العلاقة العاطفية صحة العلاقة العاطفية الزواج الحب الشريكين العاطفة

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة