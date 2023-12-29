4 حقائق عن الحب والزواج يجب على الشريكين معرفتهم لإنجاح العلاقة بينهم

منذ اللحظات الأولى في حياتنا، نزدهر بالعلاقات الإنسانية والشراكات والحب، إن فكرتنا عن الوجود مزينة بالمودة والحب والرعاية التي نتلقاها من الأشخاص المحيطين بنا.

ويبدأ الإنسان في النجاح إذا كان هناك شريك عاطفي يدعمه ويحبه ويشعره بالأمان وتكون العلاقة العاطفية بينهم هي الملاذ الآمن من اي تعب وتصبح تلك العلاقة صحية بقيام الشريكين بانجاحها ومحاولة التواصل الصحي بين بعضهم البعض.

وحسب موقع “Hindustan times” فقد صرح المعالج جوردان دان طبيب الأمراض النفسية قائلا: "لماذا العلاقات صعبة للغاية؟ بمعنى ما لماذا من المفترض أن تكون صعبة، الإجابة ببساطة لأنه يتعين علينا توسيع هويتنا لكي نكون مع شخص آخر منذ لحظاتنا الأولى، يعتمد بقائنا كليًا على وجود روابط قوية مع البشر الآخرين".

وأضاف: "أن تحديات وصراعات العلاقات هي طقوس عالمية للمرور يجب علينا جميعًا أن نمر بها إذا أردنا الدخول في علاقة ناضجة واعية مع إنسان آخر، إن وجود بعض المبادئ التوجيهية التي يجب وضعها في الاعتبار يمكن أن يساعدك على إيجاد التوازن".

وفيما يلي بعض الحقائق عن الحب والشراكات والزواج التي يجب أن نكون على دراية بها وناخذها بعين الاعتبار:

الحب الرومانسي تصميم صعب:

الحب الرومانسي هو قوة قوية تربط شخصين معًا فهو يجعل الشخص يشعر بأنه في بيته الأمن وأنه يملك ملاذ آمن بعيد عن أي مخاوف ويحتوي ايضا على جميع عناصر شخصيات التعلق الأساسية لدينا.

عدم التوافق أساس للشراكة:

عندما نعالج عدم التوافق معًا، يمكن أن يخلق ذلك أساسًا للتفاهم والرحمة والنمو في العلاقة.

الصراع هو نمو يحاول أن يحدث:

على عكس ما نعتقد، فإن الصراعات هي في الواقع صحية في العلاقة، فهو يساعدنا على فهم التغييرات ووجهات نظر الشخص الآخر ولكن بشرط عدم التعدي على الطرف الاخر.

التواجد مع بعضنا البعض يشفي من وجع الماضي:

التواجد مع بعضنا البعض، يساعدنا على تكوين ذكريات جديدة ومحاولة الشفاء من تجارب الماضي والصدمات التي نجلبها بشكل فردي إلى العلاقة، فهو يساعدنا على الشفاء داخليًا ويساعدنا أن نصبح نسخًا أفضل من أنفسنا.