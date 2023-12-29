بينهم سيدة.. سقوط 6 "ديلرات" بمخدرات قيمتها 6 ملايين جنيه في الشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة (مركز شرطة أبوكبير، قسم شرطة أول الزقازيق) بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وضبط (عاطل) مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

كما تم ضبط (سيدة) مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق وبحوزتها (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى ").

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزته (4000 قرص مخدر لعقارتامول، دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامي").

وضبط (شخص - "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ(6،270،000 ستة ملايين ومائتان وسبعون ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.