الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: مقترح مصر لوقف الحرب فى غزة يستهدف حقن دماء الأشقاء

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المقترح المصري الذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يعكس الجهود المصرية الرامية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان

وأضافت الدكتورة جيهان مديح، في بيان لها، أن المقترح  يستهدف وقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، لافتة أن الحرب في غزة جعلت المنطقة غير مستقرة وجعلتها منطقة صراعات، لذلك على المجتمع الدولي أن يبذل جهوده لوقف الحرب والاعتداءات الغاشمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

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وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف إطلاقا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي على قطاع غزة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لبدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الرؤية المصرية لوضع حل للقضية 

وأوضحت مديح، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية محوريًا، مشددة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تنفيذ الرؤية المصرية لوضع حل للقضية بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معقبة: المصريون يتعاملون مع القضية الفلسطينية على إنها قضيتهم، وهو الأمر الذي ظهر في الدعم الشعبي الواسع للقيادة السياسية في مصر في كافة خطواتها لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم منعًا لتصفية القضية الفلسطينية.

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