إحباط ترويج 17 ألف قرص ترامادول بـ1.7 مليون جنيه في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالبحيرة بحوزتهما 17 ألف قرص مخدر تقدر قيمتهم قرابة 1،7 مليون جنيه، إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 17 ألف قرص مخدرترامادول - مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1،700،000 واحد مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.