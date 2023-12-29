الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط أخطر عصابة لسرقة مركبات الـ"توك توك" بالإكراه في الرحمانية

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" من بينهم 5 عملاء سيئ النية - مقيمين بمحافظة البحيرة تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات التوك توك بأسلوب "المغافلة"، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم  فرد محلى وعدد من الطلقات – مبلغ مالي "من متحصلات السرقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن ضبط تشكيل عصابي محافظة البحيرة سرقة مركبات التوك توك مركز شرطة الرحمانية فرد محلى

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