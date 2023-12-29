سقوط أخطر عصابة لسرقة مركبات الـ"توك توك" بالإكراه في الرحمانية

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" من بينهم 5 عملاء سيئ النية - مقيمين بمحافظة البحيرة تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات التوك توك بأسلوب "المغافلة"، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم فرد محلى وعدد من الطلقات – مبلغ مالي "من متحصلات السرقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.