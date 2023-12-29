الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يزور محافظة بورسعيد للتهنئة بعيدها القومي.. ويكرم أئمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، محافظة بورسعيد للتهنئة بعيدها القومي، والتي تحتفل به المحافظة في يوم 23 ديسمبر من كل عام، وتستمر الاحتفالات خلال شهر ديسمبر.

والتقى وزير الأوقاف بالأئمة العاملين بمديرية أوقاف بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة، حيث تم تكريم عدد من أئمة مساجد: العباسي، والقاصدين، وعبد الرحمن لطفي، والعظيم، والشاطئ، والسلام، والتوفيقي، وبورفؤاد الكبير، والمجمع الإسلامي ببورفؤاد، وذلك لحصولهم علي درجة الاعتماد كمساجد متميزة، نجحت في تقديم خدمات الوزارة على أعلى مستوى.

وزير الأوقاف يشيد بإمام مسجد في بورسعيد 

وأشاد وزير الأوقاف بإمام المسجد التوفيقي، مؤكدا أنه يعد نموذجا للإمام المجتهد والملتزم خلال عام 2023، وأن التكريم يأتي في إطار توجيه رسالة أن كل مجتهد وملتزم يستحق التكريم والثناء، وأنه يجب على جميع الأئمة أن يجتهدون للوصول للتميز.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة، في مسجد الحسين بنطاق حي المناخ.

ومن جهته، وجه محافظ بورسعيد، دعوة إلى القيادات التنفيذية والأحزاب والمؤسسات للتجمع وأداء صلاة الجمعة في أحد أكبر المساجد الكبرى بالمحافظة، وذلك احتفالا بعيد المحافظة القومي.

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتاد منذ سنوات أن يشارك أهالي محافظة بورسعيد الاحتفالات بانتصارات المحافظة، عن طريق الحضور وأداء خطبة وصلاة الجمعة وسط المواطنين بالمحافظة، وذلك في أول جمعة بعد يوم 23 ديسمبر.

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وزير الأوقاف تكريم اوقاف بورسوزير الأوقاف بالأئمة العاملين بمديرية أوقاف بورسعيد وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة العيد القومي

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