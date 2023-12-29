برايتون يعرقل صحوة توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى

أوقف برايتون صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 4 / 2، الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وتقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق جاك هيتشلوود، قبل أن يضيف زميله جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وواصل برايتون سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف بيرفس إستوبينان الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم عاد جواو بيدرو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

واستغل لاعبو توتنهام تراجع أداء فريق برايتون نسبيا في الدقائق الأخيرة، ليحرز أليخو فيليز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 81، فيما تكفل بن دافيز الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والثاني في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة ليظل في المركز الخامس، علما بأن هذه هي الخسارة الخامسة التي يتلقاها الفريق اللندني في البطولة هذا الموسم.

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