عبدالحليم قنديل يكشف سببب عدم إعلان جيش الاحتلال عن عدد قتلاه الحقيقيين

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الأرقام التي يعلنها الجيش الإسرائيلي عن قتلاه غير حقيقية والفارق بينهما شاسع، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال لا تحسب أعداد قتلى المرتزقة التي تستعين بهم في الحرب وهم من فرنسا 4200 مقاتل وكذلك من جنوب إفريقيا وإسبانيا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أرقام الجرحى الإسرائيليين تقترب من الألف كما أعلن الجيش، ولكن الصحافة الإسرائيلة قالت قبل إسبوعين إنه يوجد 5 آلاف جريح و50% منهم جراحهم خطيرة ومنهم معاقين والسجلات تتحد عن 11 الف جريح.

الخسائر البشرية توجع إسرائيل وأمريكا

وأكد أن الخسائر البشرية توجع إسرائيل وأمريكا والخسائر الاقتصادية حدث ولا حرج فإسرائيل تخسر يوميا 270 مليون دولار، كما أن 130 ألفا من السكان جرى دفعهم من الشمال والجنوب إلى قلب إسرائيل هروبا من الضربات عليهم.

وتابع، أن ميناء ايلات الميناء الغني أصبح معطلا وبلا سائح واحد بسبب هجمات الحوثيين كما أن الهجرة العسكية وصلت إلى هروب 500 ألف إسرائيلي بعد طوفان الأقصى.