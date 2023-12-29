الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: إسرائيل لا تنشر صور جرائمها فى غزة عبر إعلامها

غزة
غزة

أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أن الأعداد المعلنة عن استشهاد 20 ألفًا من أهل غزة العدد الحقيقي يفوق ذلك لأن هناك 7 آلاف من أهل غزة مدفونين تحت الأنقاض ولا يوجد إمكانية للتوصل إليهم بسبب نقص الإمكانيات.

 

ما يرتكب في غزة من جرائم بربرية ليست غريبة على إسرائيل وأمريكا

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 80 ألفًا من الشهداء والجرحى، ربما يصل هذا الرقم إلى 90ألفًا، مؤكدًا أن هذه الجرائم البربرية ليست غريبة على إسرائيل وأمريكا والتي قتلت في العصر الحديث مايزيد عن 800 ألف شخصًا في فيتنام والعراق وغيرهما.

 

وتابع أن الاحتلال ككيان وتجمع بشري لا تتلقى هذه الأنباء ولا تنشر أي صور مما يجري في غزة عبر التلفزيون الإسرائيلي وما ينشر فقط هو لقطات مختارة لبعض الجنود في منطقة معينة وكأنها ليست موجودة بالأساس. 

عبدالحليم قنديل إسرائيل التلفزيون الإسرائيلي لا تنشر غزة الجرائم البربرية

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