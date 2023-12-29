الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وليد توفيق: "بلاش تبوسنى فى عنيا" كانت إهداء خاص لى من الراحل محمد عبد الوهاب

وليد توفيق
وليد توفيق

قال المطرب وليد توفيق، إن أغنية "بلاش تبوسني في عنيا" كانت إهداء من الملحن الكبير محمد عبد الوهاب له، معبرًا:" أخبرني الملحن الراحل عبد الوهاب أن التسامح أولى الصفات التي يحافظ عليها بداخله، ومنذ هذا التوقيت أحرص أنا الآخر على اكتساب هذه الصفة الإنسانية العظيمة ".

 

سنوات العمر في حياة وليد توفيق 

وأكد المطرب وليد توفيق، خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”، أن سنوات العمر بالنسبة له ماهي إلا أرقام مكتوبة، فتبقى الروح هي أساس الوجود، معبرًا:" بحسب سنوات الأحداث الهامة في حياتي فقط".

 

الظهور الأول 

وأضاف في حديثه، أنه ظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون من خلال برنامج مسابقات شهير في السبعينات، وكان يقدم في هذه المسابقة أغنية “عيون بهية"، ولم يخبر والدته بهذه المسابقة، حيث فوجئت بظهور نجلها أمامها عبر شاشات التلفزيون.

 

يذكر أن وليد توفيق، طرح مؤخرًا أغنية أصحاب السعادة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد عباس، وهو من إخراج ساري منير.

وليد توفيق معكم منى الشاذلي قناة اون عيون بهية

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