السولية: حققنا بطولة غالية.. والأهلي لا يعرف سوى منصات التتويج

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر حقق بطولة غالية، بعد أن حصد لقب كأس السوبر المصري ‏على حساب فريق مودرن فيوتشر.‏

وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير على حصد اللقب ومواصلة النجاحات التي يحققها في الفترة الأخيرة من أجل إسعاد ‏الجماهير.‏

وأضاف: “الأهلي يلعب دائمًا على البطولات ولا يعرف سوى المركز الأول والوقوف على منصات التتويج، وسعداء للغاية بأن التوفيق كان حليفًا لنا، وحصدنا ‏بطولة مهمة تضاف إلى تاريخ النادي”.‏

وأشار السولية إلى أن الفريق خاض مباريات قوية ومتنوعة خلال فترة زمنية قصيرة، وواجه ضغطًا بدنيًّا كبيرًا، وأن هذا قدر ‏لاعبي الأهلي بمواجهة الصعاب وتحقيق البطولات.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي ‏جمع ‏الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.‏

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الأهلي يفسد أريمونتادا" فيوتشر ويتوج بالسوبر المصري بسيناريو مثير

فسد الأهلي "ريمونتادا" مودرن فيوتشر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما تغلب عليه 4 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمسابقة، اليوم الخميس، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وعلى ملعب (محمد بن زايد)، تقدم محمود عبدالمنعم كهربا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 34.



واستغل فيوتشر حالة التراخي التي أصابت لاعبي الأهلي في الشوط الثاني، ليحرز عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 77، فيما أضاف محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة 81، ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.



وحسم الأهلي اللقب لمصلحته خلال الوقت الإضافي مستغلا انخفاض اللياقة البدنية للاعبي فيوتشر، حيث أحرز الفرنسي أنطوني موديست الهدف الثالث في الدقيقة 114 فيما تكفل كريم فؤاد بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 116، ليعزز أبناء القلعة الحمراء رقمهم القياسي كأكثر الفرق حصولا على اللقب.



ويأتي هذا التتويج باللقب بعد أيام قليلة من حصول الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.

